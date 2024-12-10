محرز يروّج لملف السعودية لاحتضان مونديال 2034

ظهر النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، في مقطع ترويجي لدعم استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034.

ونشر الحساب الرسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 عبر منصة “إكس”، فيديو، للاعب الخضر، بعبر فيه عن ثقته بأن منح السعودية شرف تنظيم كأس العالم 2034 سيكون فرصة استثنائية لعشاق كرة القدم من حول العالم للاستمتاع بالبطولة في دولة واحدة.

وصرّح رياض محرز في هذا الصدد: “أتخيل أنه بعد عشر سنوات من الآن، سيكون الأمر مذهلاً، عندما تأتي إلى السعودية وتكتشف روعة هذا البلد وهناك كل المقومات التي ستجعلك سعيدا في المملكة العربية السعودية”.

وتابع قائلاً: “السعودية بلد كبير يتمتع بكافة الإمكانيات لاحتضان هذا الحدث، كأس العالم سيكون مذهلاً هنا، خاصة أن الجمهور هنا يعشق كرة القدم”.

وأضاف نجم المنتخب الوطني، رياض محرز: “بإمكان السعودية استقبال الجميع حول العالم، لن نتمكن من تخيل مدى روعة المونديال بالسعودية، وأنا سعيد بوجودي هنا”.