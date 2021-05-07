محرز يريد التتويج بلقب البطولة غدا السبت !

كشف “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي”، أن فريقه يهدف إلى حسم لقب البطولة غدا السبت أمام “تشيلسي”.

وفي حوار أجراه “محرز” مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية صرح قائلا: “احتفلنا بالتأهل لنهائي دوري الأبطال في تلك الليلة فقط”.

وأضاف: “بعدها عدنا للتدريبات ونحن نحضر بجدية لمباراتنا أمام تشيلسي الذي سيكون مطالبا للفوز لأنه ينافس على مركز مؤهل لدوري الأبطال”.

وتابع: “الضغط سيكون عليهم بعض الشيء، لكن نحن أيضا نريد حسم أمور اللقب، وستكون الأمور غريبة لأننا سنواجههم في نهائي التشامبينزليغ”.

في حالة فوز “مانشستر سيتي” فإنه سيتوج باللقب الذي سيكون الثاني لـ “محرز” مع “السماوي” والثالث في مشواره الكروي.