“محرز” يريد دخول التاريخ وتكرار إنجاز “ماجر”

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز بأنه يستهدف لعب دور فعال في سعي ناديه الجديد “مانشستر سيتي” لتحقيق رابطة الأبطال الأوروبية.

وتحدث قائلا في هذا الشأن :”السيتي فريق كبير، ويستهدف الفوز بـ”التشامبينز ليغ”، وسنعمل على توفير كل الأسباب للوصول لهذا المُبتغى”.

وأردف :”الآن علينا الدخول في الأمور الجدية، ومُباشرة العمل بصفة يومية بغرض الوصول لأقصى جاهزية، وبعدها سنرى في أرضية الميدان”.

ويأمل الجناح الطائر أن يصل لنفس الإنجاز الذي وصله مُدربه السابق في المنتخب الوطني، بالتتويج بأغلى الألقاب في القارة العجوز.