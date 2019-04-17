“محرز” يريد كتابة التاريخ و”براهيمي” يحلم بـ “الريمونتادا” !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الأربعاء لآخر مباراتي الدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

حيث ستكون القمة في ملعب “الإتحاد” أين يستضيف “مانشستر سيتي” نادي “توتنهام” من أجل قلب الطاولة والتأهل للدور النصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ “السيتي”.

وحسب ما ذكرت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية، فإن “محرز” سيكون على دكة البدلاء سهرة اليوم.

من جهة أخرى، يستضيف “بورتو” نادي “ليفربول” في مباراة شبه مستحيلة لرفقاء “براهيمي” خاصة أنهم خسروا ذهابا بنتيجة هدفين لصفر.

حيث وضع “الريدز” قدما في الدور النصف النهائي ويبحث رفقاء “صلاح” عن التأكيد سهرة اليوم في ملعب “الدراغاو”.

يذكر أن كل من “أجاكس أمستردام” و “برشلونة” قد تأهلا للدور النصف النهائي.