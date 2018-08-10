محرز يزور لاعبي ليستر سيتي !

تداول الإعلام البريطاني، اليوم الجمعة، صورة للدولي الجزائري رياض محرز، وهو في زيارة للفندق الذي يقيم فيه ليستر سيتي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن محرز إغتنم فرصة تواجد زملاء فاردي، في مدينة مانشستر لزيارتهم قبل مواجهتهم اليونايتد سهرة اليوم.

يذكر أن محرز سيواجه لأول مرة ناديه السابق الذي توّج معه بلقب “البرميرليغ”، يوم 26 ديسمبر المقبل.