محرز يزور لاعبي ليستر سيتي !

وأشارت ذات المصادر إلى أن محرز إغتنم فرصة تواجد زملاء فاردي، في مدينة مانشستر لزيارتهم قبل مواجهتهم اليونايتد سهرة اليوم.

يذكر أن محرز سيواجه لأول مرة ناديه السابق الذي توّج معه بلقب “البرميرليغ”، يوم 26 ديسمبر المقبل.

Riyad Mahrez visited the Leicester City team hotel in Manchester to wish his former side the best of luck against United. #MUNLEI #ExtendSports pic.twitter.com/rsyOlI6lJm

