محرز يزين القميص الجديد للسيتي

إستعرض قائد المنتخب الوطني ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز، رفقة زملائه بالفريق، القميص الجديد للنادي الأزرق السماوي.

ونشر الحساب الرسمي، لفريق مانشستر سيتي عبر “تويتر”، صورة لنجم الخضر محرز، رفقة زملائه بالفريق، فودن و ديبروين، ولاعبة من الفريق النسوي.

كما أضاف حساب “السيتي” في التغريدة فيديو تقديمي للقميص، وكتب:”من أجل الملك كولين يسرنا الإعلان عن قميصنا الأساسي لموسم 2022/23″.