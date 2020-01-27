محرز يساهم في تحطيم غوارديولا لرقم قياسي جديد!

ساهم اللاعب الدولي الجزا\ري رياض محرز في تحطيم المدرب الإسباني بيب غوارديولا لرقم قياسي جديد مع فريق السماوي.

واحتفل نادى مانشستر سيتى بطل الدورى الإنجليزى، بتحقيق مدربه الأسبانى بيب غوارديولا رقما قياسيًا جديدًا يضاف إلى سجلاته التدريبية منذ وصوله لتدريب الفريق.

حيث نشر الحساب الرسمى لنادى المان السيتى على “تويتر”، إحصائية لعدد الأهداف التى سجلها الفريق تحت قيادة غوارديولا، وعلق عليها: “مانشستر سيتي وصل إلى 100 هدفا على الأقل في كل موسم من عهد بيب غوارديولا”.

2016-2017: 107 هدف

2017-2018: 143هدف

2018-2019: 169هدف

2019-2020: 100هدف