محرز يساهم في واحد من أسرع أهداف دوري روشن

ساهم نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، اليوم الجمعة، على واحد من أسرع أهداف دوري روشن السعودي.

وقدّم رياض محرز، تمريرة الهدف الأول الذي سجله المهاجم، إيفان توني، في مواجهة نادي الشباب. ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وجاء هدف نادي الأهلي بعد حوالي 35 ثانية فقط من انطلاق المواجهة.

ويتقدم زملااء قائد الخُضر في النتيجة أمام الشباب بهدفين دون رد، بعد مرور17 دقيقة من المواجهة.

للإشارة، رفع رياض محرز، رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 14، بتسجيله 7 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة، خلال 20 مباراة لعبها في كل المنافسات لحد الآن.