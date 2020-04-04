محرز يستذكر رئيسه السابق بمناسبة عيد ميلاده

إستذكر الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، رئيس ناديه السابق ليستر سيتي، فيتشاي سيرفادانابرابا، بمناسبة عيد ميلاده الـ62.

وتفاعل رياض محرز، بإبداء إعجابه، لتغريدة نشرها نادي ليستر سيتي، محتفلا بالذكرى الـ62 لميلاد رئيسه السابق، فيتشاي سيرفادانابرابا.

ويأتي هذا بالنظر للعلاقة الوطيدة التي كانت تجمع قائد الخضر، برئيسه السابق، عندما كان لاعبا في صفوف ليستر سيتي، الذي توج معه بلقب البريميرليغ.

يذكر أن فيتشاي سيرفادانابرابا، توفي سنة 2018، إثر حادث تحطم مروحيته الخاصة، التي كانت تقله رفقة ابنته.