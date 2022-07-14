محرز يستذكر هدفه الأسطوري ضد نيجيريا

إستذكر نجم المنتخب الوطني، وفريق مانشستر سيتي، الإنجليزي رياض محرز، هدفه الحاسم في شباك منتخب نيجيريا، في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتمر بتاريخ اليوم الخميس 14 جويلية، 3 سنوات على هدف رياض محرز القاتل، ضد منتخب نيجيريا بكأس أمم إفريقيا 2019.

ومن جهته، نشر لاعب الخضر محرز، عبر ستوري حسابه بالإنستاغرام، هدف مخالفته المباشرة، ضد المنتخب النيجيري.

في الوقت البدل الضائع، للشوط الإضافي الثاني، لمباراة نصف نهائي “كان2019”.