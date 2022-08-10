محرز يسترجع ذكريات تألقه أمام “البياسجي” في رابطة الأبطال

أكّد الدولي الجزائري رياض محرز انه عانى كثيرا في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان. في نصف نهائي رابطة الأبطال سابقا.

وقال محرز في تصريح له للصفحة الرسمية لمانشستر سيتي عبر الفايسبوك ، اليوم الأربعاء :” أنذاك كان الطقس شديد البرودة، في الشوط الأول كان الثلج يتساقط بشدة. وكانت كل الأمور صعبة في ترويض الكرة”.

وأضاف “أتذكر جيّدا أني كنت أجري بالكرة و راوغت العديد رغم الصعوبة التي واجهتها”.

كما ختم ” كنت لا أرى كثيرا بحكم ان الثلج كان يتساقط بشدة و حتى بعض اللاعبين كانوا يتساقطون دون فعل اي شيء”.

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