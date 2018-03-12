محرز يستعد لـ “تشيلسي” في إسبانيا !

كشف المدرب الفرنسي “كلود بويال” أن رفقاء محرز سيخوضون تربصا تحضيرا في إسبانيا قبل مواجهة تشيلسي في كأس الإتحادي الإنجليزي.

وذكر المدرب أنه كان من الواجب على الفريق أن يقوم بهذا التربص القصير حتى يسترجع اللاعبون أنفاسهم.

فهو يعول على أشباله من أجل تحقيق نهاية سعيدة سواء في كأس الإتحاد الإنجليزي أو في البطولة.

وقال بويال: “نريد أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، علينا أن نتحد فيما بيننا من أجل تحقيق أهدافنا”.

وأضاف: “من المهم أن نغير الأجواء قليلا، هذا سيساعد اللاعبين أكثر قبل مواجهة تشيلسي”.

وتابع: “كل الفريق سعيد بالنتائج ونعيش فترة جيدة، نريد إستغلال ذلك”.