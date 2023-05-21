محرز يستعرض أرقامه ويبدي فخره بخامس بطولة له مع السيتي

أبدى الدولي الجزائري ريا محرز، سعادته الكبير، بعد ترسيم تتويجه رفقة مانشستر سيتي بلقب البطولة للموسم الجاري 2022-2023.

ونشر محرز، أمس السبت، تغريديتين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عقب هزيمة أرسنال، أمام نوثينغهام فوريست، وترسيم تتويجهم بالبطولة.

كما استعرض الدولي الجزائري، بالأرقام، تتويجاته الخمس، مع ناديه مانشستر سيتي، لألقاب بطولة البريمرليغ.

يذكر ان رياض محرز، سيواجه اليوم الأحد، رفقة مانشستر سيتي، نادي تشيلسي، في مباراة الجولة الـ37، والتي ستكون فرصة لاحتفالهم مع جماهير الفريق بلقب البطولة.