محرز يستعرض القميص الجديد للسيتي

استعانة إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، بنجمها الدولي الجزائري ر ياض محرز، للكشف عن القميص الجديد للفريق الخاص بالموسم المقبل.

ونشرت ادارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صورة من الجلسة التصويرة التي أجراها محرز، لعرض القمص الجديد للفريق.

وشارك الدولي الجزائري، في عرض القميص الجديد لناديه، كل من ديبروين، سيلفا، بالإضافة لاحدة لاعبات الفريق النسوي.

يذكر أن رياض محرز قدم أحد أفضل مستوياته، في الموسم المنقضي مع السيتي، أين قاد فريقه للتويج بلقب البطولة.