محرز يستعرض القميص الجديد للسيتي

شارك النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في استعراض القميص الجديد لناديه.

ونشر الفريق الأزرق السماوي، عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، صورة الساحر الجزائري، خلال استعراضه القميص الجديد للسيتيزنس.

وأرفق الحساب الرسمي للسيتي الصورة بعبارة:”محارب الصحراء بالقميص الجديد”.