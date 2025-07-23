محرز يستعرض القميص الجديد لناديه الأهلي

شارك الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، في استعراض القميص الجديد لفريقه، والخاص بالموسم الكروي المقبل.

ونشرت إدارة نادي الأهلي السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور محرز، خلال استعراضه القميص الجديد للفريق.

وتأتي مشاركة الدولي الجزائري، في استعراض هذا القميص الجديد، باعتباره أحد أبرز نجوم ناديه الأهلي السعودي.

يذكر أن رياض محرز، يتواجد حاليا بايطاليا، رفقة بعثة ناديه الأهلي السعودي، لاستكمال تحضيراتهم الصيفية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.