محرز يستعيد ذكريات ليستر رفقه مدربه السابق

التقى الدولي الجزائري رياض محرز، أمس الأربعاء، بمدربه السابق في نادي ليستر سيتي الإنجليزي، نيجيل بيارسون.

وحضر المدرب نيجيل بيارسون، مباراة منشستر سيتي، أمام نادي شفيلد، لحساب كأس إنجلترا، والتي عاد فيها الفوز لرفقاء محرز.

وعقب هذه المواجهة، التقى رياض محرز، بمدربه نيجيل بيارسون، الذي هنأه على هذا التأهل، قبل أن يأخذا صورة تذكارية.

يذكر أن نيجيل بيارسون، أشرف على تدريب رياض محرز، ليستر سيتي موسم 2014، أين حقق الصعود سويا إلى الدور الإنجليزي الممتاز.