محرز يستعيد شارته الزرقاء ويعلق

استعاد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الشارة الزرقاء في حسابه الخاص على “تويتر”.

ونشر محرز، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “لم أدفع ثمن الشارة الزرقاء” وأتبعها بـ”إيموجي” ضاحك.

كما يأتي هذا بعد أن أكد قائد الخضر، في خرجة سابقة، بأنه لن يدفع مقابل الشارة الزرقاء، بعد أن سحبت من حسابه الرسمي.

يذكر أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يملك عدد كبير من المتابعين عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.