محرز يستعيد مكانته الأساسية في مواجهة فولهام

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، مضيفهم نادي فولهام، لحساب البريمرليغ.

وكشفت إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتهم الأساسية في هذه المواجهة، والتي ضمت اسم محرز.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري، للتشكيلة الأساسية لفريقه، بعد اكتفائه بالمشاركة بديلا امام في المباراة الماضية أمام أرسنال.

يذكر ان المباراة التي ستجمع رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بمضيفهم فولهام، تدخل ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.