محرز يستفيد من عنصرية بيرناردو سيلفا !

أكدت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتجه لمعاقبة اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا لـ 6 مباريات كاملة بسبب تغريدته العنصرية على التويتر.

وكان بيرناردو سيلفا قد نشر تغريدة “عنصرية” على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” بطريقة ساخرة مع زميله الفرنسي بنجامين ميندي.

ويتجه الإتحاد الإنجليزي لمعاقبة اللاعب البرتغالي بسبب هذه التغريدة وحرمانه من اللعب في 6 مباريات كاملة، ما يصب في مصلحة اللاعب الجزائري رياض محرز الذي سيكون أساسيا في باقي مباريات البريمرليغ.