محرز يستلم اللوحة التذكارية لمشاركة الخضر في الطبعة الـ33 من “الكان”

استلم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، اليوم الأحد، لوحة تذكارية، عن مشاركة المنتخب الوطني في الطبعة الـ33 من “الكان”.

وشارك لاعبي وأعضاء طاقم المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، في اجتماع مع أعضاء الكاف، ومنظمي “كان الكاميرون”.

وتم خلال هذا الإجتماع، شرح الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا، خاصة منها الجانب التحكيمي.

كما تسلم قائد الخضر رياض محرز، لوحة تذكارية من مسؤولي “الكاف”، عن مشاركة في الطبعة الـ33 من كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون.