محرز يستلم جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي

استلم الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، جائزة أفضل هدف في الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي.

ونال الفنّان رياض محرز الجائزة عقب الهدف الجميل الذي وقّعه خلال مواجهة الداربي بين ناديه الأهلي وغريمه التقليدي اتحاد جدة، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وقدّم فيها لاعب الأهلي السعودي أداءً لافتًا وأسهم بشكل مباشر في حسم اللقاء لصالح فريقه.

وتفوّق قائد الخضر في سباق الجائزة على كلٍّ من الإيطالي ماتيو ريتيجي لاعب القادسية، الذي سجل في مرمى الخلود، واليوناني جيورجوس ماسوراس، لاعب الخليج بعد هدفه في شباك الحزم.