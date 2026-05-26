محرز يستمتع بعطلته ويؤجل الالتحاق بـ “الخضر”!

أثار قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورا له وهو يستمتع بعطلة نهاية الموسم رفقة عائلته، بالتزامن مع انطلاق تربص “الخضر” التحضيري لكأس العالم 2026.

ونشرت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة محرز، عبر حسابها على “أنستغرام” صورا، تظهر فيها قائد “الخضر” وهو يستمتع بعطلته في تركيا.

كما ظهر نجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق. رفقة حامي عرين المنتخب الوطني السابق رايس مبولحي، في أجواء هادئة رفقة بعض المقربين.

واعتبرت فئة من الجماهير الجزائرية، بأن خرجة محرز، وغيابه عن انطلاقة التربص. تعد “استراحة محارب” بعد موسم طويل وشاق خاضه مع ناديه الأهلي السعودي والمنتخب الوطني.

بينما اعتبر البعض أن توقيت عطلة محرز يثير التساؤلات، خاصة مع انطلاق تحضيرات المونديال، في ظل تكرار غيابه عن البدايات الأولى لتربصات “الخضر” قبل المواعيد الكبرى.

إلى ذلك، يرتقب أن يلتحق محرز، خلال الأيام القليلة المقبلة بتربص المنتخب الوطني. الذي يعرف توافد اللاعبين تدريجيًا إلى مركز سيدي موسى. تحت إشراف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تحضيرًا للمباراتين الوديتين المقبلتين.