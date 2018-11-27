“محرز” يسعى للثأر و”الملكي” الجريح يبحث عن رد الاعتبار !

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد بعد التوقف الدولي، حيث ستشهد الجولة الخامسة من المنافسة الأوروبية الأغلى العديد من المباريات المثيرة.

البداية تكون من العاصمة الإيطالية “روما” أين يستضيف “ذئاب” العاصمة نادي “ريال مدريد” الجريح والذي يتخبط في العديد من المشاكل.

فلم يقنع لحد الآن “الملكي” سواء مع “لوبيتيغي” أو مع خليفته “سولاري” الذي انقاد لهزيمة مذلة ضد “إيبار” في الجولة السابقة لليغا الإسبانية.

أما في فرنسا، فإن الأنظار ستكون موجهة لـ “رياض محرز” وزملائه في “مانشستر سيتي” الذين يسعون للثأر كرويا من نادي “ليون”.

فالفريق الانجليزي انهزم في بداية المنافسة ضد الفريق الفرنسي على ملعب “الاتحاد” والفرصة مواتية الآن من أجل رد الصاع صاعين.

من جهة أخرى، يريد “رونالدو” استغلال عودته لهز شباك الخصوم في دوري الأبطال عندما يستضيف “جوفنتوس” نادي “فالنسيا” الإسباني.

مباريات اليوم

آيك أثينا – أجاكس (18:55)

سيسكا موسكو – فيكتوريا بلزن (18:55)

بايرن ميونيخ – بنفيكا (21:00)

مانشستر يونايتد – يونغ بويز (21:00)

جوفنتوس – فالنسيا (21:00)

ليون – فرنسا (21:00)

روما – ريال مدريد (21:00)

هوفينهايم – شختار دونتسيك (21:00)