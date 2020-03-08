محرز يسعى لمخادعة “دي خيا” من جديد !

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد لملعب “الأولدترافورد”، أين يستضيف “مانشستر يونايتد” نادي “مانشستر سيتي”.

ويسعى رفقاء “محرز” لتكريس سيطرتهم على الشياطين الحمر في معقلهم، خاصة أن أشبال “غوارديولا” لم ينهزموا في الأولد ترافورد في ثلاث مباريات متتالية.

في نفس السياق، يسعى “رياض” للعودة من جديد إلى هز شباك الخصوم، خاصة أن الحظ خانه في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، لن يكون “مانشستر يونايتد” مكتوف الأيدي، بل يسعى للإطاحة بالغريم التقليدي وإعادة الروح للفريق من جديد.

مباريات اليوم:

مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي (17:30)