محرز يسقط بخماسية ضد السيتي في أول ظهور له بعد “المُقاطعة”

سقط النجم الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه ليستر سيتي أمسية اليوم السبت بخماسية لهدف ضد المُضيف مانشستر سيتي في الأسبوع 27 من البريمرليغ.

وشارك محرز لأول مرة مع فريقه الثعالب بعد مُقاطعته جراء فشل إنتقاله لفريق مانشستر سيتي بسبب أطماع رئيسه المالية.

ودخل الأشقر الجزائري في الدقيقة 61 مكان زميله دياباتي لكنه لم يستطع قلب تأخر ناديه الذي كان مُنهزما بثلاثية لهدف لحظة دخوله.

وكان محرز قد غاب عن التدريبات منذ 31 جانفي قبل أن يعود صبيحة أمس الجمعة لتدريبات أشبال المدرب الفرنسي كلود بويال.