محرز يسقط رفقة الأهلي أمام الهلال بهدفين مقابل هدف

تعرض الدولي الجزاري، رياض محرز، اليوم السبت، رفقة فريقه الأهلي، لهزيمة، أمام المنافس، الهلال، في إطار الجولة السادسة من دوري روشن.

وبنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ظهر فيها لاعب الخضر، بأداء متوسط على العموم، ونال تنقيط 6.9.

حيث شارك رياض محرز، في كامل أطوار اللقاء، الذي إحتضنه ملعب “الملك عبدالله” بمدينة جدة، ولم يستطع صنع الفارق في المواجهة، وإنقاذ فريقه من الهزيمة في هذه المواجهة.

وقام جناح الأهلي، محرز، بلمس الكرة في 38 مناسبة، قدم من خلالها 38 تمريرة ناجحة، منها تمريرة مفتاحية سانحة للتسجيل، كما ضيع محرز الكرة في 16 مناسبة.

وعلى الجانب الدفاعي، تمكن اللاعب، رياض محرز، من حسم 3 صراعات ثنائية لصالحه من أصل 8 صراعات، وتدخل واحد ناجح على الكرة.

للإشارة، خاض محرز مع فريقه الأهلي هذا الموسم لحد الآن، 6 مواجهات في دوري روشن، كلها أساسيا، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية.

أما في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، شارك محرز في لقائين، وسجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.