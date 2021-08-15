محرز يسقط رفقة السيتي في افتتاح الموسم الجديد من البريميرليغ

سجل الدولي الجزائري رياض محرز اليوم الأحد، رفقة ناديه مانشستر سيتي، أول خسارة لهم، في افتتاح الموسم الجديد من البريمرليغ، بعد خسارتهم أمام توتنهام بـ(1-0).

وشارك محرز، أساسيا في هذه المواجهة، ضمن تشكيلة ناديه السيتي، أين حاول بصم على مردود مستوط على غرار أغلبية لاعبي فريقه.

وفي الدقيقة الـ78، قرر المدرب غواديولا، إجراء تغييرات على تشكيلته، أين أراح رياض محرز، الذي ترك مكانه لزينتشيسكو.

وانتهت هذه المواجهة، بتسجيل رفقاء رياض محرز، لأول هزيمة لهم في هذا الموسم الجديد من البريمرليغ، أمام توتنهام بنتيجة (1-0).