محرز يستذكر طفولته بسارسيل:”كنت مُحبا لمارسيليا وزيدان قدوتي”

عاد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، لاستذكار تفاصيل طفولته في مدينة سارسيل الفرنسية.

وذلك خلال فيديو تقديمي للفيلم الذي سيُعرض قريبا ويروي قصة لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

حيث قال، محرز، خلال الفيديو:”سارسيل مدينة حقيقية.. فيها الكثير من الجنسيات وكبرنا كلنا معا، أعرف كل شيئ عن هاته المدينة”.

كما أضاف:”كنت محبا جدا لفريق مارسيليا ولاعبيه على غرار سمير ناصري، ريبيري دروغبا ونيانغ وبن عرفة”.

قبل أن يختم:”كنت أُحب زيدان أيضا لأننا كبرنا في فرنسا ونحن نُشاهده، لقد كان قدوتنا جميعا”.