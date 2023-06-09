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الرياضة

محرز يشارك في الجلسة التصويرية الخاصة بنهائي رابطة الأبطال

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز يشارك في الجلسة التصويرية الخاصة بنهائي رابطة الأبطال
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شارك لاعب مانشستر سيتي والدولي الجزائري رياض محرز، أمس الخميس، في الجلسة التصويرية الخاصة بمقابلة نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وأخذ نجم المان سيتي محرز، صوراً عديدة وبمختلف الوضعيات، تحسبا لإستخدام تلك الصور في مباراة نهائي رابطة الأبطال، غدا السبت ضد إنتر الإيطالي.

وسيخوض نجم الخضر رياض محرز، رفقة فريقه المان سيتي نهائي رابطة الأبطال، غدا السبت، ضد الخصم إنتر ميلان الإيطالي، بملعب إسطنبول، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

يجدر الإشارة، يعد هذا النهائي الثاني لنجم الخضر محرز في مسيرته الكروية، بعد أن سبق له المشاركة في نهائي 2021 ضد تشلسي وخسره بهدف لصفر.

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رابط دائم : https://nhar.tv/IBadi
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