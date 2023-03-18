محرز يشارك في الفوز المبهر لـ “السيتيزنس” في كأس الإتحاد الإنجليزي

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للفوز بسداسية كاملة مقابل صفر في رعب نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وعرفت المباراة تسجيل ستة أهداف كاملة، بثلاثية من طرف هالاند، و ثلاثية أخرى تداول عليها كل من الفاريز لمرتين وبالمير.

ورغم ان محرز لم يسجّل في المباراة المثيرة إلى أنه قدم ما عليه طيلة فترتهـ ما يؤكد عودته تدريجيا الى مستواه المعهود.

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