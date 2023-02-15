محرز يشارك في فوز مانشستر سيتي المثير أمام ارسنال

شارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في المباراة المثيرة بين فريقه مانشستر سيتي وارسنال في قمة الجولة 12 من البريمرليغ.

و دخل رياض محرز أساسيا لكنه لم يقدّم الكثير بالنظر إلى النهج التكتيكي الذي اعتمد عليه كل من المدرب بيب غوارديولا و مدرب ارسنال ارتيتا. قبل آن يستبدل الفيلسوف مهاجمه محرز في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

واستبدل غوارديولا لاعبه رياض محرز باللاعب اكانجي، لخيارات تكتيكية. عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف مقابل هدف.

كما انتهت المباراة المثيرة بفوز السيتيزنس على الغريم ارسنال بثلاثية مقابل واحد بملعب الإمارات.

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