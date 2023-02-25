محرز يشارك في فوز مانشستر سيتي برباعية أمام بورنموث

شارك الدولي الجزائري رياض محرز بشكل احتياطي في المباراة التي نشّطها فريقه مانشستر سيتي أمام بورنموث من عمر الدوري الإنجليزي.

ودخل محرز في الدقيقة 72 من عمر الشوط في مكان المهاجم غريليش، أين قدّم رياض ما عليه طيلة الدقائق فمن المباراة التي انتهت بالفوز برباعية كاملة مقابل واحد.

وكاد محرز أن يعيد الهدف التاريخي الذي سجّله رفقة المنتخب الوطني في كأس افريقيا 2019 أمام نيجيريا.

كما سجّل أهداف المباراة كل من ألفاريز وهالاند إلى جانب ثنائية فودن، في حسين سجل الهدف الوحيد لفريق بورنموث اللاعب ليرما.

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