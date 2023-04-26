محرز يشارك مانشستر سيتي في الفوز المبهر أمام ارسنال

شارك الدولي الجزائري رياض محرز بشكل احتياطي في المباراة المبهرة التي قدّمها فريقه مانشستر سيتي أمام ارسنال.

وفاز رياض محرز و رفقائه الذين أبدعوا بتسجيل رباعية مقابل واحد، في المواجهة التي كان بطلها كل من ديبروين وهالاند.

ودخل محرز بديلا في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جرت بملعب الإمارات، وهي الموقعة التي قد تكون لها الفضل الكبير في الفوز بمنافسة “البريمرليغ”.

كما عزّز السيتيزنس رصيده إلى 73 نقطة، ويواصل الضغط على الرائد ارسنال بـ 75 نقطة. لتجدّد المنافسة على لقب البريمرليغ بشدة.

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