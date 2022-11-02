محرز يشارك نجوم العالم في مزاد خيري

تطوع الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للمشاركة في معرض خيري، رفقة كبار نجوم العالم.

وتأتي مشاركة محرز، في إطار المبادرة الخيرية المقررة بدبي، والتي أطلقتها مؤسسة “أمساك الدولية”، التي يرأسها النجم السنغالي مامادو ساكو.

كما سيعرض الدولي الجزائري، قميص يحمله توقيعه الشخصي، في هذا المزاد إلى جانب أقمصة نجوم العالم على غرار بن زيمة، ميسي، نيمار وغيرهم.

ومن المقرر أن تمنح عائدات بيع أقمصة نجوم العالم، لدعم الأطفال الأيتام في السنغال، من خلال بناء مدارس، ومراكز تدريب رياضية.