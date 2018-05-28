عاجل

محرز يشتري منزلا في لندن ويُثير التساؤلات

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يشتري منزلا في لندن ويُثير التساؤلات
بقلم إسماعيل عشاش

قام الدولي الجزائري، رياض محرز بخطوة، أثارت الكثيرمن التساؤلات بخصوص مُستقبله الإحترافي، وذلك بعدما إشترى منزلا في العاصمة الإنجليزية، لندن.

وأشارت “ذو فوتبول تيراس” بأن اليساري، سيستقر بالأحياء الراقية شمال “لندن”، مما إعاد الحديث عن إنتقاله لأحد فرق هذه المنطقة.

وإعتبر ذات المصدر، بأن “رحيل” إبن “سارسال” للعاصمة، يعني بأنه سيلعب الموسم القادم إما مع “توتنهام” أو “آرسنال” أو “تشيلسي”.

يأتي هذا في وقت تؤكد جميع وسائل الإعلام البريطانية، بأن نجم “ليستر سيتي” سيُغير الأجواء وينتقل لبطل “البريميرليغ”، مانشستر سيتي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital