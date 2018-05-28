محرز يشتري منزلا في لندن ويُثير التساؤلات

قام الدولي الجزائري، رياض محرز بخطوة، أثارت الكثيرمن التساؤلات بخصوص مُستقبله الإحترافي، وذلك بعدما إشترى منزلا في العاصمة الإنجليزية، لندن.

وأشارت “ذو فوتبول تيراس” بأن اليساري، سيستقر بالأحياء الراقية شمال “لندن”، مما إعاد الحديث عن إنتقاله لأحد فرق هذه المنطقة.

وإعتبر ذات المصدر، بأن “رحيل” إبن “سارسال” للعاصمة، يعني بأنه سيلعب الموسم القادم إما مع “توتنهام” أو “آرسنال” أو “تشيلسي”.

يأتي هذا في وقت تؤكد جميع وسائل الإعلام البريطانية، بأن نجم “ليستر سيتي” سيُغير الأجواء وينتقل لبطل “البريميرليغ”، مانشستر سيتي.