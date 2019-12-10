محرز يشد الرحال إلى كرواتيا تحسبا لمواجهة زغرب

يشد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الثلاثاء، الرحال إلى كورواتيا، رفقة تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، تحسبا لمواجهة نادي دينامو زغرب.

ونشر نادي مانشستر سيتي، عبر حسابة الرسمي على “تويتر”، تشكيلة الفريق المعنية بسفرية كورواتيا، والتي ضمت إسم رياض محرز.

وأظهر الدولي الجزائري، اليوم الثلاثاء، جاهزية كبيرة، خلال آخر حصة تدريبية خاضها رفقة تشكيلة ناديه، تحسبا لمواجهة نادي دينامو زغرب.

وسيواجه مانشستر سيتي، نادي دينامو زغرب، غدا الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من الدور الـ32 من رابطة أبطال أوروبا. يذكر أن رفقاء رياض محرز، قد ضمنوا التأهل للدور الـ16، بعد احتلالهم صدارة مجموعتهم الثالثة، برصيد 11 نقطة.