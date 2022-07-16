محرز يشد الرحال نحو تكساس الأمريكية

شدّ الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، الرحال صوب أمريكا للشروع في تربص تحضيري. استعدادا للموسم الكروي الجديد رفقة فريق مانشيستر سيتي.

وسيشرع رياض محرز و رفقائه في تربص مغلق بـ “هيوستن” التابعة لولاية تكساس.

كما أكد “الفنان” الخبر حينما نشر “ستوري” خاص به، اليوم السبت، عندما كان يتأهب للدخول إلى الطائرة، واضعا العلم الأمريكي في الصورة.

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