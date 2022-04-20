محرز يشعل المنافسة على صدارة البريمرليغ “إنه يوم المباراة”

اشعل الدولي الجزائري رياض محرز مباراة اليوم التي تجمع ناديه مانشيستر سيتي امام برايتون بملعب الإتحاد. ضن الجولة 30 من البريمرليغ.

وقال محرز في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك “يوم المباراة” كما أرفقها بإيموجي “نار ملتهبة”.

كما يسعى قائد الخضر رفقة زملائله للفوز بالنقاط الثلاث وإحتلال صدارة الترتيب. سيما وإن الفرصة مواتية له لإبهار العالم من جديد بفنيات التي ابان عنها خلال لقاء مانشسيتر يونايتد.

وفي حالة فوز محرز وزملائه اليوم سيفتكون الصدارة من الغريم ليفربول بفارق نقطة عنه.

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