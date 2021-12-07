محرز يشعل الموقعة النارية لمانشيستر سيتي في رابطة الأبطال

أشعل نجم الخضر رياض محرز موقع مانشيستر سيتي أمام فريق لايبزيغ الألماني اليوم في الجولة السادسة من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وقام نجم الكرة الجزائرية إشعال المنافسة بتغريدة “لننطلق” عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، مؤكدا جاهزيته للإطاحة بالخصم الألماني على أرضية ميدان “ريدبول أينا”.

كما سيلعب خريج مدرسة لوهافر أساسيا في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا،حسب الموقع الرسمي.

ويحتل “السيتيزنس” صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في “التشمبينزليغ” برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة، على بعد 8 نقاط من النادي الألماني الذي يحتل المركز الثالث.

كما يملك رياض أرقاما رائعة في المنافسة الأكثر تشويقا، حيث خاض 39 مباراة سجل فيها 14 هدفا وأهدى 12 تمريرة حاسمة.