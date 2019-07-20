عاجل

محرز يشعل صراع الكرة الذهبية الإفريقية بعد تتويجه بالكان!

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يشعل صراع الكرة الذهبية الإفريقية بعد تتويجه بالكان!
بقلم يونس رزيق

أشعل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الصراع على لقب الكرة الذهبية الإفريقية، بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري.

ووصل رياض محرز إلى لقبه الخامس هذا الموسم بعد الرباعية التي حصدها مع فريقه مانشستر سيتي، وتتويجنه بلقب أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري.

ويتنافس رياض محرز مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على لقب الكرة الذهابية بعد تتويج هذا الثنائي برابطة أبطال أوروبا مع فريق ليفربول.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعب يوسف بلايلي سباق الكرة الذهبية هو الآخر بعد تتويجه بلقب رابطة أبطال إفريقيا مع فريق الترجي الرياضي التونسي، في إنتظار النهائي الثاني الذي سيلعبه أمام الوداد البيضاوي المغربي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com