محرز يشعل صراع الكرة الذهبية الإفريقية بعد تتويجه بالكان!

أشعل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الصراع على لقب الكرة الذهبية الإفريقية، بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري.

ووصل رياض محرز إلى لقبه الخامس هذا الموسم بعد الرباعية التي حصدها مع فريقه مانشستر سيتي، وتتويجنه بلقب أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري.

ويتنافس رياض محرز مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على لقب الكرة الذهابية بعد تتويج هذا الثنائي برابطة أبطال أوروبا مع فريق ليفربول.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعب يوسف بلايلي سباق الكرة الذهبية هو الآخر بعد تتويجه بلقب رابطة أبطال إفريقيا مع فريق الترجي الرياضي التونسي، في إنتظار النهائي الثاني الذي سيلعبه أمام الوداد البيضاوي المغربي.