محرز يشكر محبيه ويعلق على تتويجه كأفضل لاعب لشهر ديسمبر

شكر رياض محرز، محبيه، لاختياره كأفضل لاعب لشهر ديسمبر في مانشستر سيتي، وعلق بالتفصيل على ما قدمه في هذا الشهر.

ونشرت إدارة السيتي، مقطع فيديو لمحرز، أين قال: “أشكر كل من صوت لي للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر”.

كما قام الدولي الجزائري، خلال هذا الفيديو، بالتعليق على كل الأهداف التي بصم عليها في شهر ديسمبر، مبديا رأيه فيها.

وأكد رياض محرز، تواجده في أفضل أحواله هذا الموسم، مؤكدا استغلاله ذلك من أجل مساعدة فريقه في كل مباراة.