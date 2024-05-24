محرز يصاب ومهدد بالغياب عن مواجهة الفيحاء السعودي

كشف نادي الأهلي السعودي عن إصابة الدولي الجزائري رياض محرز على مستوى صفحته الرسمية على منصة “إكس” على مستوى الركبة اليسرى.

وقال النادي الناشط في دوري روشن السعودي، في منشور له، أن رياض محرز سيتلقى العلاج اللازم أثناء الفترة القادمة، حيث كتب النادي السعودي ” رياض محرز، يتلقى العلاج اللازم بعد شعوره بألام في الركبة اليسرى”.

ولم يكشف النادي السعودي مدة غياب مهاجم الخضر، رغم أنه سيكون بنسبة كبيرة مستبعد عن مباراة الإثنين القادم التي ستجمع فريقه بنادي الفيحاء.

وستلعب المباراة ضمن الجولة 34 من دوري روشن بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” بمدينة جدة.