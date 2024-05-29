محرز يصدم بيتكوفيتش بشأن مطالب عودته إلى الخضر !

فجر الإعلامي الجزائري بقناة “بيان سبورتس” القطرية قنبلة من العيار الثقيل بشأن العلاقة الجديدة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ورياض محرز.

وأكد حفيظ دراجي ، أن الناخب الوطني بيتكوفيتش اتصل برياض محرز لجس نبضه حول إمكانية عودته للمنتخب الوطني، في الوقت الراهن، لكن نجم الأهلي السعودي رفض الرد على الاتصالات أصلا.

وقال دراجي، في خبر انفرد به، عبر مقال له في جريدة “القدس العربي”، اليوم الأربعاء، أن محرز سيغيب رسميا للمرة الثانية على التوالي عن تربص الخضر المزمع إجراءه في جوان بمناسبة مواجهتي غينيا وأوغندا بمحض ارادته.

كما أضاف دراجي أن سليماني وفيغولي لن يكونا حاضرين في التربص إلى جانب بلايلي الذي اشترط عليه تسوية وضعيته مع الأهلي السعودي.

وأشار المعلق الجزائري، أن بيتكوفيتش وضع محرز في القائمة الموسعة كرسالة له، التي مفادها أنه لا يزال يريده في المنتخب، إلا أن الأخير يبدو أنه فضل الاعتزال دوليا مبكرا.