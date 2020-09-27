محرز يصدم جماهير “ليستر سيتي”: “لم أفهم سبب صافرات الاستهجان” !

تفاجئ “رياض محرز” من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير “ليستر سيتي” عندما شارك ضدهم بألوان “مانشستر سيتي”.

وقال “محرز” في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “حتى أكون صريحا لقد تفاجأت من تصرفات بعض جماهير ليستر”.

وأضاف: “لقد استقبلوني بصافرات الاستهجان في أول مباراة لي مع السيتي ضدهم وتفاجأت بذلك”.

وتابع: “لقد كنت أريد الخروج بطريقة أفضل من ليستر لكن إدارة الفريق رفضت ذلك”.

وختم كلامه: “الجميع يعلم أن المكانة التي وصل إليها النادي في هذه الفترة بفضل جميع اللاعبين الذين فازوا باللقب التاريخي”.