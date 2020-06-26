محرز يصدم “صلاح” ويكشف عن هوية أفضل لاعب في “البريميرليغ” !

كشف رياض محرز، نجم “مانشستر سيتي”، أن النجم السينغالي، “ساديو ماني” يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “أعتقد أن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون من نصيب ساديو ماني”.
وأضاف: “هو ليس بذلك اللاعب المهاري لكنه فعال جدا أمام المرمى”.
وتابع: “هو يسجل الأهداف مثل صلاح وكان لاعبا مميزا مع ساوثامبتون، لكنه الآن تطور كثيرا مع ليفربول”.
في حين ختم كلامه: “إذا نعم.. بالنظر للأداء الكبير الذي قدمه هذا الموسم، فإن ماني يستحق أن يفوز بجائزة الأفضل في البريميرليغ”.
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