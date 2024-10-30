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الرياضة

محرز يصطدم بـ عوار في داربي جدة السعودي

بقلم عزيز طالبي
محرز يصطدم بـ عوار في داربي جدة السعودي
محرز
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رشحت وسائل الإعلام السعودية الدولي الجزائري رياض محرز لصنع الفارق في داربي مدينة جدة. المرتقب غدا الخميس بين الأهلي السعودي وجاره الاتحاد الذي يتقمص ألوانه لاعب الخضر، حسام عوار.

وستجري المباراة يوم غد بملعب “الشعلة” معقل الاتحاد، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

و يطمح رياض محرز لرد الاعتبار لنفسه، خلال الداربي الذي سيشد الأنظار. بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في حين يسعى مواطنه حسام عوار لمواصلة التألق و تعزيز رصيده التهديفي رفقة الاتحاد.

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