محرز يصطدم بميسي وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
بقلم حواز عبد النور
جرت أمسية اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2021/2022.
القرعة وضعت النجم الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الأولى باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيغ الألماني وكذا كلوب بروج البلجيكي.
النجم الجزائري الآخر رشيد غزال وقع رفقة فريقه بيشكتاش التركي في المجموعة الثالثة برفقة سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني وكذا أجاكس أمستردام الهولندي.
نتائج القرعة الكاملة:
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