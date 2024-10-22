محرز يصل للمساهمة التهديفية الـ 30 مع الأهلي السعودي

وصل قائد “الخضر”، رياض محرز، إلى المساهمة التهديفية رقم 30 رفقة نادي الأهلي السعودي، الذي التحق به صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي الانجليزي.

وكان محرز، الذي يواجه انتقادات لاذعة، منذ انطلاق الموسم الجاري، قد قاد الأهلي. لتحقيق انتصار جديد أمس الثلاثاء، أمام الريان القطري. برسم الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقدّم لاعب الخضر، تمريرة حاسمة، في فوز ناديه الثالث في المنافسة الآسيوية، بثنائية لهدف، ليصل بذلك، إلى المساهمة التهديفية رقم 30.

وحسب احصائيات نشرها موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. فإن نجم “المان سيتي” السابق، بصم على 13 هدفا مع الأهلي مقابل 17 تمريرة حاسمة. خلال 44 مباراة في جميع المنافسات.