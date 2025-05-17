محرز يصل للمساهمة التهديفية رقم 18 في دوري روشن

واصل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عروضه القوية في دوري روشن السعودي، بعد أن ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه الأهلي على نادي الخلود بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ32 من البطولة.

وتمكن محرز من تسجيل هدف جديد، في هذه المواجهة التي إحتضنها ملعب ملعب الأمير محمد بن عبد الله الفيصل، اليوم السبت، بمخالفة مباشرة عند الدقيقة الـ66 من الشوط الثاني.

كما نال لاعب الخضر، جائزة رجل المباراة، بعد أن نال أعلى تنقيط في اللقاء، بعلامة قدرها 7.9.

ليرفع بذلك محرز، رصيده إلى 18 مساهمة تهديفية هذا الموسم (08أهداف + 10 تمريرات حاسمة)، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الدوري هذا العام.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، قبل جولتين من ختم الموسم الحالي.